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19 октября 2019, 17:25

Илья Ивашко проиграл на старте квалификации турнира в Вене

Илья Ивашко. Фото из архива
Илья Ивашко. Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко не сумел пробиться в основную сетку крупного турнира в Вене с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке первого круга квалификации белорус, занимающий 133-е место в мировом рейтинге, на равных сражался с аргентинцем Федерико Дельбонисом, у которого 77-я позиция. Первый сет Илья Ивашко уступил на тай-брейке - 6:7 (7:9), второй выиграл со счетом 6:4, а в решающей партии успех был на стороне аргентинского теннисиста - 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (98-й номер рейтинга АТР) на старте квалификации играет с венгром Мартоном Фучовичем (69).

Турнир в австрийской столице завершится 27 октября.-0-  

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