Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала US Open

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко завершил выступление на открытом чемпионате США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/16 финала одиночного разряда Илья Ивашко (53-й номер мирового рейтинга) в напряженном пятисетовом поединке уступил восьмой ракетке планеты итальянцу Маттео Берреттини - 7:6 (7:5), 2:6, 4:6, 6:2, 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 50 минут. В первом круге Ивашко переиграл американца Тенниса Сандгрена (91) - 7:6 (7:3), 6:3, 6:4, а затем оказался сильнее канадского теннисиста Вашека Поспишила (58) - 6:3, 6:4, 7:6 (7:5). В первом раунде парного разряда Илья Ивашко и испанец Хауме Муньяр проиграли бельгийскому дуэту Сандер Жилле / Йоран Флиген - 3:6, 3:6.

Таким образом, из представителей Беларуси борьбу на US Open продолжает только вторая ракетка мира Арина Соболенко. Завтра в матче за выход в четвертьфинал она встретится с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, занимающей 16-ю позицию в рейтинге WTA.

Последний в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Нью-Йорке 12 сентября.-0-