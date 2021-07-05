Илья Ивашко проиграл в 1/8 финала Уимблдонского турнира

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (79-й номер мирового рейтинга) не смог выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белорус уступил в трех сетах девятой ракетке планеты итальянцу Маттео Берреттини - 4:6, 3:6, 1:6. Поединок продолжался 1 час 46 минут. В первом раунде Илья Ивашко выиграл у испанца Хауме Муньяра (69), потом обыграл француза Жереми Шарди (61), а затем оказался сильнее австралийца Джордана Томпсона (78).

Также сегодня четвертая ракетка мира Арина Соболенко в 1/8 финала играет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (20).

Уимблдонский турнир завершится 11 июля.-0-