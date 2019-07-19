Илья Ивашко проиграл в четвертьфинале турнира в Ньюпорте

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (141-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в полуфинал турнира в американском Ньюпорте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/4 финала белорус уступил в упорной борьбе французу Уго Умберу (48) - 5:7, 6:3, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

На женском турнире в казахстанском Нур-Султане белорусская теннисистка Ирина Шиманович (535) пробилась в полуфинал, одолев немецкую теннисистку Вивиан Хайзен (448) - 6:4, 4:6, 6:4. Завтра в борьбе за выход в финал Ирина Шиманович сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой (104). В другом субботнем полуфинале грузинка Мариам Болквадзе (225) встретится с сербкой Наталией Костич (250).-0-