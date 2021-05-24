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24 мая 2021, 21:57

Илья Ивашко проиграл в квалификации открытого чемпионата Франции по теннису

Илья Ивашко. Фото из архива
Илья Ивашко. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах "Ролан Гаррос" сегодня стартовал квалификационный этап второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужском одиночном разряде белорусский теннисист Илья Ивашко (89-й номер мирового рейтинга) проиграл россиянину Андрею Кузнецову (448) - 4:6, 6:7 (1:7). Поединок продолжался 1 час 40 минут. Во втором квалификационном раунде соперником российского теннисиста будет победитель матча между украинцем Ильей Марченко (161) и канадским теннисистом Брэйденом Шнуром (224).

В квалификации женских состязаний соперницей белоруски Ольги Говорцовой (138) будет южнокорейская теннисистка Хан На-Лэ (228). Чтобы пробиться в основную сетку французского первенства, нужно победить в трех матчах квалификационного этапа.

Без участия в квалификации в Париже выступят белорусы Егор Герасимов (78), Арина Соболенко (4), Виктория Азаренко (16) и Александра Саснович (103).

Основной турнир стартует 30 мая, а финиширует 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-

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