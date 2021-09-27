Илья Ивашко впервые поднялся на 45-е место в рейтинге АТР

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко впервые в карьере поднялся на 45-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед выступлением на турнире в Нур-Султане Илья Ивашко находился на 53-й позиции, а после выхода в полуфинал состязаний в казахстанской столице переместился на 8 позиций вверх, имея в своем активе 1370 очков. Егор Герасимов покинул первую сотню, опустившись на 112-ю строку (709 очков).
Топ-10 рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка;
2. Даниил Медведев (Россия) - 10 575;
3. Стефанос Циципас (Греция) - 8350;
4. Александр Зверев (Германия) - 7760;
5. Андрей Рублев (Россия) - 6130;
6. Рафаэль Надаль (Испания) - 5815;
7. Маттео Берреттини (Италия) - 5173;
8. Доминик Тим (Австрия) - 4995;
9. Роджер Федерер (Швейцария) - 3765;
10. Каспер Рууд (Норвегия) - 3440.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко по-прежнему на второй позиции. Виктория Азаренко занимает 34-е место (1801 очко), Александра Саснович находится на 106-й строке (740), Ольга Говорцова на 136-м месте (555).
Первая десятка рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 9726 очков;
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7005;
3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5265;
4. Ига Свентек (Польша) - 4756;
5. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4668;
6. Элина Свитолина (Украина) - 4491;
7. Наоми Осака (Япония) - 4326;
8. София Кенин (США) - 4309;
9. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4135;
10. Мария Саккари (Греция) - 3995.-0-