Илья Ивашко выиграл в первом круге теннисного турнира в Канберре

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко победно стартовал на турнире в австралийской Канберре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/16 финала белорус переиграл австралийца Джеймса Фроули - 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.
В борьбе за выход в четвертьфинал Илья Ивашко, занимающий 94-е место в мировом рейтинге, будет соперничать с чилийцем Томасом Барриосом, который находится на 333-й позиции рейтинга АТР.-0-
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