Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира в Париже

Илья Ивашко. Фото tennis.by
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (46-й номер мирового рейтинга) победно стартовал на турнире категории ATP-1000 в Париже с призовым фондом 2,6 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/32 финала белорус переиграл в двух партиях испанского теннисиста Альберта Рамоса (44) - 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 35 мин. Следующим соперником Ильи Ивашко будет вторая ракетка планеты россиянин Даниил Медведев.
Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (112) не сумел пробиться в основную сетку, проиграв в первом квалификационном раунде сербу Миомиру Кецмановичу (69) - 2:6, 6:7 (3:7).
Соревнования в столице Франции завершатся 7 ноября.-0-