Илья Ивашко вышел в 1/4 финала парного разряда Кубка Кремля

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко победно начал выступление в розыгрыше Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала парного разряда Ивашко и испанский теннисист Педро Мартинес переиграли аргентинско-сербский тандем Гвидо Пелья / Ласло Дьере - 7:5, 6:7 (2:7), 10:6. Завтра в первом раунде одиночного разряда Илья Ивашко, занимающий 43-е место в мировом рейтинге, встретится с российским теннисистом Евгением Донским, у которого 149-я позиция. Также завтра еще один белорус Егор Герасимов (109-й номер рейтинга АТР), пробившийся в основную сетку через квалификацию, в 1/16 финала сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем (71). Победитель их поединка встретится в 1/8 финала с российским теннисистом Асланом Карацевым (22).

В соревнованиях женщин вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда. Там ее соперницей будет австралийка Айла Томлянович (43), обыгравшая в 1/16 финала россиянку Людмилу Самсонову (42) - 6:2, 6:4. В стартовой встрече парного разряда белорусские теннисистки Вера Лапко и Лидия Морозова будут соперничать с латвийско-чешским дуэтом Елена Остапенко / Катерина Синякова.

В этом году общий призовой фонд Кубка Кремля составляет $1,345 млн, турнир завершится 24 октября. В 2010 году его победительницей стала белоруска Виктория Азаренко, а в 2009 году в финале играла Ольга Говорцова. В мужском парном разряде белорус Максим Мирный пять раз становился чемпионом с разными партнерами. В состязаниях женских дуэтов Кубок Кремля дважды выигрывала белорусская теннисистка Наталья Зверева.-0-