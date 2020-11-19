Илья Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Италии

Илья Ивашко. Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (113-й номер мирового рейтинга) пробился в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в итальянском Ортизеи с призовым фондом 44,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала белорус переиграл в двух сетах немецкого теннисиста Йоханнеса Хаертайса (311) - 7:6 (8:6), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В первом раунде Илья Ивашко был сильнее итальянца Маттео Виолы (222) - 6:1, 6:1. Следующим соперником белорусского теннисиста будет чех Томаш Махач (197).

Турнир в Ортизеи завершится 22 ноября.-0-