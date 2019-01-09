Илья Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Канберре

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (94-й номер рейтинга АТР) вышел в 1/4 финала турнира в австралийской Канберре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго раунда белорус уверенно обыграл чилийского теннисиста Томаса Барриоса (333) - 6:1, 6:2. В поединке за выход в полуфинал соперником Ильи Ивашко будет француз Эллиот Беншетри (271).

На женском турнире в австралийском Хобарте белоруска Вера Лапко (63) не смогла пробиться в четвертьфинал, уступив украинке Даяне Ястремской (59) - 1:6, 4:6.-0-