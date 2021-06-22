Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Истборне

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (87-й номер мирового рейтинга) с победы начал выступление на турнире категории АТР-250 в британском Истборне с призовым фондом 547,2 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде белорус почти за два часа обыграл британского теннисиста Элистера Грея (1133) - 6:2, 7:6 (7:5). Завтра в 1/8 финала соперником Ильи Ивашко будет представитель Австралии Алексей Попырин (67). В основную сетку белорус пробился через квалификацию, победив двух австралийских теннисистов Джона Смита (350) - 6:4, 7:6 (7:3) и Макса Перселла (283) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:1.

Еще один белорус Егор Герасимов (72) также вышел во второй круг, победив в 1/16 финала французского теннисиста Жо-Вилфрида Тсонга (83) - 6:3, 6:4. В игре за выход в четвертьфинал Егор Герасимов встретится с победителем матча между двумя представителями Казахстана Александром Бубликом (39) и Михаилом Кукушкиным (106).

В женской части этих состязаний четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/16 финала будет соперничать с американской теннисисткой Бернардой Перой, у которой 71-я позиция в мировом рейтинге.

На турнире в немецком Бад-Хомбурге экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (14) выиграла сегодня у молодой белорусской теннисистки Юлии Готовко (271) - 7:5, 6:0.-0-