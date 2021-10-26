Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (46-й номер мирового рейтинга) пробился в 1/8 финала одиночного разряда турнира категории АТР-250 в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом $863,7 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого раунда белорус победил в двух партиях представителя Сербии Ласло Дьере (52) - 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В поединке за выход в четвертьфинал Илья Ивашко встретится с шестой ракеткой планеты россиянином Андреем Рублевым, посеянным под первым номером.

Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (109), пробившийся в основную сетку через квалификацию, сегодня в 1/16 финала будет соперничать с американцем Маккензи Макдональдом (56).

На старте парного разряда Илья Ивашко и казахстанский теннисист Андрей Бублик встретятся с казахстанско-монакским тандемом Андрей Голубев / Хьюго Нис. Белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих сыграют с бразильско-британской парой Бруно Соарес / Джейми Маррей.

Соревнования, которые проходят на хардовых кортах питерской "Сибур Арены", завершатся 31 октября.-0-