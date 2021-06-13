Илья Ивашко вышел в 3-й круг квалификации теннисного турнира в Галле

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (90-й номер мирового рейтинга) пробился в 3-й раунд квалификации турнира категории АТР-500 в немецком Галле с призовым фондом 1,3 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором круге белорус обыграл в трехсетовом поединке австралийского теннисиста Джеймса Дакворта (101) - 2:6, 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В решающем поединке за выход в основную сетку Илья Ивашко встретится с победителем матча между литовцем Ричардасом Беранкисом (93) и австрийцем Деннисом Новаком (111).

В первом раунде квалификации Илья Ивашко выиграл в двух партиях у японского теннисиста Тацумы Ито - 6:1, 6:3.-0-