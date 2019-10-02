Илья Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Нур-Султане

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (132-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в казахстанском Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала белорус уверенно переиграл японского теннисиста Каити Утиду (286) - 6:1, 6:4. Для победы Илье Ивашко понадобилось всего 58 минут.

В 1/8 финала парного разряда белорус Андрей Василевский и украинский теннисист Денис Молчанов, посеянные под первым номером, встретятся с бельгийско-чешским тандемом Рубен Бемельманс / Зденек Колар.-0-