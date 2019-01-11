Илья Ивашко вышел в финал теннисного турнира в Канберре

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (94-й номер рейтинга АТР) вышел в финал турнира в австралийской Канберре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинале белорус победил аргентинского теннисиста Ренцо Оливо (331) - 6:1, 6:3. В финальном поединке соперником Ильи Ивашко будет поляк Хуберт Гуркач (88).
В Мельбурне белоруска Ольга Говорцова (390) не смогла пробиться в основную сетку открытого чемпионата Австралии, уступив в 3-м круге квалификации японке Мисаки Дои (133) - 6:7, 4:6.-0-
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