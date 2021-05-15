Илья Ивашко вышел во 2-й круг квалификации теннисного турнира в Женеве

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (93-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал на турнире категории АТР-250 в швейцарской Женеве с призовым фондом 419,5 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом квалификационном раунде белорус всего за 50 минут уверенно переиграл в двух партиях китайского теннисиста Хан Ли (1076) - 6:0, 6:3.

В решающем поединке за выход в основную сетку этих соревнований Илья Ивашко встретится с победителем матча, в котором индийский теннисист Праджнеш Гуннесваран (148) сыграет с американцем Маккензи Макдональдом (120).-0-