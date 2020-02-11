Илья Ивашко вышел во второй раунд "Челленджера" в Бангалоре

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (148-й номер мирового рейтинга) пробился во второй раунд турнира серии "Челленджер" в индийском Бангалоре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала белорус чуть больше чем за час победил в двух сетах индийского теннисиста Саши Кумара Мукунда (289) - 7:5, 6:3.

На старте парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих завтра встретятся с монакско-французским дуэтом Ромен Арнеодо / Бенджамин Бонзи.

Турнир в Бангалоре финиширует 16 февраля.-0-