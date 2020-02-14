Илья Ивашко завершил выступление на "Челленджере" в Бангалоре на стадии 1/4 финала

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (148-й номер мирового рейтинга) не сумел пробиться в полуфинал одиночного разряда на турнире серии "Челленджер" в индийском Бангалоре с призовым фондом $162 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинале белорус уступил в трехсетовом поединке итальянцу Юлиану Оклеппо (391) - 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.
До сегодняшнего поражения Илья Ивашко обыграл дух индийских теннисистов - Саши Кумара Мукунда (289) - 7:5, 6:3 и Рамкумара Раманатана (180) - 7:6 (7:2), 6:1.
В полуфинале парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих сегодня встретятся с австралийско-индийским дуэтом Мэттью Эбден / Леандер Паес.
Турнир в Бангалоре завершится в воскресенье, 16 февраля.-0-