Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в Индии после поражения от Жиля Симона во втором раунде

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (91-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире в индийской Пуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/8 финала с французом Жилем Симоном (30) белорус выиграл первый сет на тай-брейке - 7:6 (7:3), а затем проиграл две партии подряд - 2:6 и 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты.-0-
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