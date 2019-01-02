Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в Индии после поражения от Жиля Симона во втором раунде

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (91-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире в индийской Пуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала с французом Жилем Симоном (30) белорус выиграл первый сет на тай-брейке - 7:6 (7:3), а затем проиграл две партии подряд - 2:6 и 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты.-0-