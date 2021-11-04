Илья Ивашко завершил выступление на турнире АТР в Париже

Илья Ивашко. Фото tennis.by
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (46-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Париже с призовым фондом 2,6 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минувшей ночью в матче второго раунда белорус уступил в упорной борьбе второй ракетке планеты россиянину Даниилу Медведеву в двух партиях - 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
В поединке 1/32 финала Илья Ивашко победил испанского теннисиста Альберта Рамоса (44) - 6:3, 7:6 (7:2).
Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (112) не сумел пробиться в основную сетку, проиграв в первом квалификационном раунде сербу Миомиру Кецмановичу (69) - 2:6, 6:7 (3:7).
Соревнования в столице Франции завершатся 7 ноября.-0-