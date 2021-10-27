Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Санкт-Петербурге

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (46-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире категории АТР-250 в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом $863,7 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за выход в четвертьфинал белорус за полтора часа проиграл в двух сетах шестой ракетке планеты россиянину Андрею Рублеву, который посеян под первым номером, - 4:6, 4:6.

В матче 1/16 финала Илья Ивашко победил в двух партиях представителя Сербии Ласло Дьере (52) - 6:3, 6:2.

Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (109), пробившийся в основную сетку через квалификацию, уступил в 1/16 финала американцу Маккензи Макдональду (56) - 5:7, 4:6.

В первом раунде парного разряда Илья Ивашко и казахстанский теннисист Александр Бублик уступили казахстанско-монакскому дуэту Андрей Голубев / Хьюго Нис - 3:6, 1:6. Белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих проиграли бразильско-британскому тандему Бруно Соарес / Джейми Маррей - 1:6, 4:6.

Соревнования, которые проходят на хардовых кортах питерской "Сибур Арены", завершатся 31 октября.-0-