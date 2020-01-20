Илья Шиманович на 50 м брассом завоевал серебро на этапе FINA Champions Swim Series

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович на дистанции 50 м брассом завоевал серебряную медаль на втором этапе FINA Champions Swim Series, который прошел в китайском Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский пловец преодолел расстояние за 27,22 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся бразильский спортсмен Гомес Жуниор (27,08 сек.). Третьим стал атлет из Нидерландов Арно Камминга (27,48 сек.).

Также на счету белоруса четвертое место на дистанции 100 м брассом. На первом этапе FINA Champions Swim Series Илья Шиманович выиграл золотую награду на 50 м брассом.

Соревнования прошли в 50-метровом бассейне и включали прямые финалы с участием четырех атлетов.

Турнир проводился среди сильнейших пловцов мира - чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладателей рекордов мира, лидеров мирового рейтинга, получивших приглашение от Международной федерации водных видов спорта (FINA).-0-