Илья Шиманович примет участие в международном турнире по плаванию "Кубок Сальникова"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Шиманович примет участие в престижном XII Международном турнире по плаванию "Кубок Сальникова", который пройдет 21-22 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации плавания.

Лидер сборной выступит на коронных дистанциях 50 м и 100 м брассом, попробует свои силы в заплыве на 200 м брассом. В состав сборной Беларуси вошли Алина Змушко, Алена Семижон, Евгений Цуркин, Никита Цмыг, Виктор Стаселович, Артем Мачекин, Егор Додолев, Виктор Красочко, Григорий Пекарский и Константин Курочкин.

Турнир, ставший традиционным, проводится в 25-метровом бассейне. В состязаниях примут участие более 300 российских спортсменов по предварительному официальному рейтингу Всероссийской федерации плавания.-0-