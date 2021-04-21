21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Шиманович стал чемпионом Беларуси на дистанции 100 м брассом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Титулованный минчанин на протяжении всего решающего заплыва опережал своих соперников со значительным преимуществом и праздновал победу с итоговым результатом 58,77 сек. Второе место занял российский пловец Кирилл Стрельников - 1 мин. 00,51 сек. Украинец Максим Ткачук выиграл бронзу - 1 мин. 01,50 сек.

Победой Анастасии Васкевич завершились старты на 200 м баттерфляем у женщин. Спортсменка из Гродненской области показала на финише время 1 мин. 14,18 сек. Пыталась навязать борьбу за золото минчанка Маргарита Полешук, однако на последние метры дистанции ее не хватило. Она стала обладетельницей серебра - 1 мин. 14,97 сек. Бронза на счету Виктории Шинкаревой из Брестской области - 1 мин. 15,58 сек.

Спор за победу среди спинистов на 50 м завершился в пользу Никиты Цмыга. Спортсмен из Могилевской области совсем ненамного опередил своих конкурентов - 24,86 сек. Второе место занял столичный атлет Виктор Стаселович - 25,12 сек. Еще один спортсмен из Минска Иван Буевич выиграл бронзу - 26,08 сек.

Чемпионат Беларуси по плаванию продлится по 24 апреля на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта. Старт является отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира - 2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэньду.

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