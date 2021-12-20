Илья Шиманович стал финалистом ЧМ по плаванию на короткой воде

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович стал финалистом чемпионата мира на короткой воде на дистанции 50 м брассом, который проходит в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус показал лучший результат на предварительной стадии соревнований - 57,77 сек. и не без оснований рассчитывал на попадание в число участников медального заплыва. Во втором из двух полуфиналов минчанин продемонстрировал итоговые 25,55 сек., показав первое время в промежуточном протоколе.

В финальном заплыве 50 м на спине у женщин с мировым рекордом победила Маргарет Макнил из Канады - 25,27 сек. Серебро у ее соотечественницы Кайли Масс - 25,62 сек. Бронзу завоевала шведка Луиза Ханссон - 25,86 сек. Участвовавшая в этом виде программы белоруска Анастасия Кулешова заняла 20-е место по итогам предварительных заплывов со временем 27,50 сек.-0-