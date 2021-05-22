Илья Шиманович выиграл серебро в финале ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м брассом

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорусский пловец Илья Шиманович выиграл серебро в финале чемпионата Европы на дистанции 50 м брассом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время белоруса 26,55 сек. Обойти его смог лишь титулованный британец Адам Пити – 26.21 сек. Бронзовую медаль записал на свой счет итальянец Николо Мартиненги – 26,68 сек.

На дистанции 800 м вольным стилем у мужчин победу праздновал украинец Михаил Романчук – 7 мин. 42,61 сек. Второе место у итальянца Грегорио Пальтриньери – 7 мин. 43, 62 сек. Его соотечественник Габриэле Детти стал бронзовым призером состязаний, со временем 7 мин. 46,10 сек.

На стометровке вольным стилем у женщин не было равных Фемке Хемскерк из Нидерландов – 53,05 сек. Второе место заняла француженка Мари Ваттель – 53,32 сек. Бронза у Анны Хопкин из Великобритании – 53,43 сек. -0-