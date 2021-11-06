Илья Шиманович выиграл золото ЧЕ по плаванию на короткой воде

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович выиграл золото чемпионата Европы на короткой воде. Состязания проходят в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счастливой для минчнанина стала дистанция 200 м брассом. Победу ему принес итоговый результат 2 мин. 01,73 сек. Второе место занял представитель Нидерландов Арно Камминга - 2 мин. 01,74 сек. Бронза у россиянина Михаила Доринова - 2 мин. 02,07 сек.

Это вторая медаль белорусской команды в столице Татарстана. Ранее Илья Шиманович выиграл серебро на дистанции 100 м брассом. -0-

Президент НОК Беларуси поздравил Илью Шимановича с победой на ЧЕ по плаванию на короткой воде 2021 года в Казани