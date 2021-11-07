Илья Шиманович выиграл золото ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани

7 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белоруссский пловец Илья Шиманович выиграл второе золото чемпионата Европы на короткой воде в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победное время минчнанина на дистанции 50 м брассом 25,25 сек. Это повторение мирового рекорда, который установил атлет из ЮАР Кэмерон ван дер Бург в ноябре 2009 года.

Серебро завоевал турецкий спортсмен Эмре Сакчи, показавший на финише результат 25,39 сек. Замкнул тройку сильнейших итальянец Николо Мартиненги - 25,54 сек.

Это третья награда Ильи Шимановича на данном континентальном форуме. Также в его коллекции медвлей золото за викторию на дистанции 200 м брассом и серебро на 100 м брассом.

Также в Казани отличилась белоруска Анастасия Шкурдай, выигравшая серебро на дистанции 100 м баттерфляем. -0-