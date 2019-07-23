Илья Шиманович вышел в финал ЧМ по плаванию на 50 м брассом

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Шиманович вышел в финал чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 м брассом. Турнир проходит в Кванджу (Республика Корея) с 21 по 28 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус преодолел расстояние за 26,77 сек. и финишировал четвертым. Лучшим по итогам полуфинальных заплывов стал спортсмен из Великобритании Адам Пити - 26,11 сек. Второй результат показал бразильский пловец Фелипе Лима (26,62 сек.), третью строку занимает итальянец Фабио Скоццоли (26,70 сек.).
Финальный заплыв состоится завтра, 24 июля.-0-
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