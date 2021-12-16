Илья Шиманович вышел в финал ЧМ по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м брассом

16 декабря, Минск, Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович квалифицировался в финальный заплыв на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанин показал третье время среди всех участников - 56,54 сек. Опередить Илью Шимановича смогли лишь Арно Камминга из Нидерландов (56,41 сек.) и американец Ник Финк (56,48 сек.).

Отметим также обладателя золотой медали на дистанции 200 м баттерфляем. Им стал итальянец Альберто Разетти, показавший результат 1 мин. 49,06 сек. Второе место занял Ноэ Понти из Швейцарии - 1 мин. 49,81 сек. Бронза у южноафриканского пловца Чада Ле Кло - 1 мин. 49,84 сек. Он же занял третье место в решающем заплыве на 200 м комплексным плаванием. Его итоговый результат - 1 мин. 51,54 сек. Первенствовал тут японец Дайя Сэто - 1 мин. 51,15 сек. Серебро на счету американца Карсона Фостера - 1 мин. 51,35 сек.-0-