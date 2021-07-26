Илья Шиманович занял 8-е место в финальном заплыве Олимпиады на 100 м брассом

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Пловец Илья Шиманович занял 8-е место в финальном заплыве Олимпиады на дистанции 100 м брассом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанин очень хорошо стартовал и на первой половине дистанции был в числе лидеров решающего заплыва, однако затем конкуренты смогли его обойти. Итоговый результат Ильи Шимановича - 59,36 сек.

Очередную победу в своей карьере праздновал британец Адам Пити, финишировавший с итоговыми 57,37 сек. Это его второе золото на главных стартах четырехлетия. Первое было выиграно на аналогичной дистанции в Рио-2016.

Adam Peaty - Великобритания

Второе место у нидерландского атлета Арно Камминга - 58,00. Бронзу выиграл итальянец Николо Мартиненги - 58,33 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь в Токио представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-

Илья Шиманович

Фото Оксаны Манчук