Илья Шиманович занял шестое место на 200 м брассом на ЧЕ по плаванию в Глазго

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович занял шестое место на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (длина бассейна 25 м), который проходит в Глазго (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он проплыл расстояние за 2 мин. 3,69 сек. Золотую медаль завоевал спортсмен из Нидерландов Арно Камминга - 2 мин. 2,36 сек. Вторым стал швед Эрик Перссон (2 мин. 2,80 сек.). На третьей ступени пьедестала почета разместился немец Марко Кох (2 мин. 2,87 сек.).

Лучший результат среди сборной Беларуси на континентальном форуме 4 декабря показала Алина Змушко, заняв четвертое место на дистанции 50 м брассом.

Чемпионат Европы на короткой воде является отборочным к мировому форуму - 2020. Завершатся соревнования 8 декабря.

Великобритания во второй раз принимает континентальный форум по плаванию на короткой воде, в первый раз он прошел в 1998 году в городе Шеффилде.-0-