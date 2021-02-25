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25 февраля 2021, 21:09

Именитая гимнастка Нелли Ким поддержала обращение спортивной общественности Беларуси

Нелли Ким. Фото из архива
Нелли Ким. Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, пятикратная чемпионка мира, глава женского технического комитета Международной федерации гимнастики Нелли Ким поддержала открытое обращение спортсменов к мировой и белорусской общественности. Такая информация опубликована на сайте НОК Беларуси.

"Поддерживаю обращение спортивной общественности Беларуси к международному олимпийскому движению, в котором декларируется право каждого спортсмена и тренера участвовать в международных спортивных состязаниях под флагом своей страны. Миссия каждого спортсмена отмечена в Олимпийской хартии. Это - право продемонстрировать на стадионах своей страны и всего мира силу, ловкость, мастерство в честной спортивной борьбе", - отметила именитая гимнастка.

Она подчеркнула, что спортсменами в соревнованиях движет желание конкурировать. Они это делают не для того, чтобы показать свои политические взгляды, превосходство одной идеологии над другой или приверженность к какому-либо политическому движению.

"Призываю руководство мирового спорта и олимпийского движения продолжать поддерживать основополагающие принципы спортивной борьбы, заложенные еще основателем олимпийского движения бароном Пьером де Кубертеном. Давайте оставим политику политикам, а арены предоставим спортсменам и зрителям!" - сказала Нелли Ким.

В конце ноября 2020 года дан старт подписанию открытого обращения известных белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности. На сайте athletes.by зарегистрирована 5341 подпись под обращением белорусской спортивной общественности.

Среди поддержавших обращение - известные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр: Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Николай Алехин (фехтование), Андрей Барбашинский (гандбол), Александр и Андрей Богдановичи (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Булыгин (биатлон), Дмитрий Довгаленок (гребля на байдарках и каноэ), Екатерина Карстен (гребля академическая), Денис Гаража (гребля на байдарках и каноэ), Антон Кушнир (фристайл), Игорь Макаров (дзюдо), Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Александр Медведь (борьба вольная), Сергей Мартынов (стрельба пулевая), Ксения Санкович (художественная гимнастика), Янина Провалинская-Корольчик (легкая атлетика; толкание ядра), Елена Хлопцева (гребля академическая), Наталья Цилинская (велоспорт), Любовь Черкашина (художественная гимнастика), Валерий Шарий (тяжелая атлетика), Игорь Лапшин (легкая атлетика).

Также обращение подписали именитые атлеты, ведущие подготовку к предстоящим Играм в Токио: Екатерина Галкина (художественная гимнастика), Владислав Гончаров (прыжки на батуте), Алина Горносько (художественная гимнастика), Евгений Королек (велоспорт), Ирина Курочкина (борьба вольная), Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ), Василиса Марзалюк (борьба женская), Мария Махаринская (прыжки на батуте), Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Олег Рябцев (прыжки на батуте), Анастасия Салос (художественная гимнастика), Арина Соболенко (теннис), Анна Терех (велоспорт), Иван Тихон (легкая атлетика), Дмитрий Третьяков (гребля на байдарках и каноэ), Али Шабанов (вольная борьба), Ибрагим Саидов (вольная борьба), Александр Грабовик (греко-римская борьба).

Известные тренеры, среди которых Ольга Власова (прыжки на батуте), Елена Зубрилова (биатлон), Виктор Камоцкий (лыжные гонки), Спартак Миронович (гандбол), Ирина Лепарская (художественная гимнастика), Анатолий Варивончик (хоккей с шайбой), также поддержали обращение.-0-

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