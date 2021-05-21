"Импульс-БГУИР" победил баскетболистов "Гродно-93" в чемпионате Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты столичного клуба "Импульс-БГУИР" вышли вперед в серии с "Гродно-93" за бронзовые награды чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем поединке, прошедшем в Минске, хозяева имели подавляющее преимущество и в итоге выиграли с разницей в 37 очков - 98:61. В двух матчах в Гродно соперники обменялись победами: сначала "Импульс-БГУИР" выиграл в овертайме со счетом 74:72, а затем хозяева взяли убедительный реванш - 102:70. Завтра соискатели бронзы вновь встретятся в Минске. В прошлом сезоне гродненские баскетболисты финишировали третьими, победив в игре за бронзу витебский "Рубон" - 67:60. "Импульс-БГУИР" еще ни разу не поднимался на пьедестал почета.

Также завтра продолжится решающая серия за золото. В могилевском спорткомплексе "Олимпиец" местный "Борисфен" примет в третьем поединке действующих чемпионов страны баскетболистов "Цмокi-Мiнск". В первой игре в Минске "Борисфен" неожиданно одержал викторию над главным фаворитом со счетом 85:68, а затем "драконы" взяли реванш с результатом 90:74. Если после трех игр победитель не определится, то четвертый матч 23 мая также пройдет в Могилеве. Если счет в серии будет равным, то пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 мая в Минске.

Минские "Цмокi" 12 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у "Гродно-93", столичный "Виталюр" четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.-0-