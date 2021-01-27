Индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону выиграла полька Моника Хойниш-Старега

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская спортсменка Моника Хойниш-Старега победила в индивидуальной гонке на стартовавшем сегодня в польском городе Душники-Здруй чемпионате Европы по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница преодолела дистанцию 15 км с четырьмя огневыми рубежами за 45 мин. 17,1 сек. (1 промах). Второй результат показала украинка Анастасия Меркушина, уступившая победительнице 2,9 сек. (0 промахов). Третьей стала российская биатлонистка Лариса Куклина (отставание 15,5 сек., 1 промах).

Лучшая из белорусок Ирина Кручинкина заняла 52-е место, уступив победительнице 6 мин. 2,8 сек. (5 промахов). Ее подруга по команде Аделина Сабитова финишировала на 68-м месте (отставание 6 мин. 57,3 сек., 3 промаха). Всего стартовала 121 спортсменка.-0-