Индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону выиграла чешская спортсменка Маркета Давидова

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская спортсменка Маркета Давидова победила в индивидуальной гонке на продолжающемся в словенской Поклюке чемпионате мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительница преодолела дистанцию 15 км с четырьмя огневыми рубежами за 42 мин. 27,7 сек. (0 промахов). Второй результат показала Анна Эберг: шведская стреляющая лыжница уступила победительнице 27,9 сек. (1 промах). Третьей стала биатлонистка из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандревольд (отставание - 1 мин. 4 сек., 1 промах).
Лучшая из белорусок Динара Алимбекова заняла 17-е место, уступив победительнице 2 мин. 37,7 сек. (2 промаха). Елена Кручинкина остановилась на 26-й позиции (отставание - 3 мин. 33,4 сек., 3 промаха). Ирина Кручинкина заняла 56-е место (5 мин. 59,9 сек., 4). Анна Сола финишировала на 70-м месте (6 мин. 57,3 сек.,7).
Всего стартовали 98 спортсменок.-0-