Инна Савчук и Вероника Леонюк завоевали золото на ЧЕ (U-23) по гребле на байдарках и каноэ в Чехии

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Инна Савчук и Вероника Леонюк завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы (U-23) по гребле на байдарках и каноэ в Рачице (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В категории среди юниорок в соревнованиях в каноэ на 500 м Вероника Леонюк пересекла финишную черту первой. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Анна Маро из Венгрии, а Ивана Дьяченко из Украины - третья.
В заезде среди гребцов до 23-х лет на 500 м в каноэ Инна Савчук опередила Малгожату Пулавску из Польши, третье место у шведки Мелины Андерссон.
В копилке сборной Беларуси три золотые награды на молодежном чемпионате. Ранее в категории юниоры в каноэ на 1000 м Владислав Полешко и Матвей Шалак финишировали первыми.
Чемпионат Европы в Рачице продолжится сегодня заездами на байдарках и каноэ на 200 м.-0-
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