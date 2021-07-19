Иностранные журналисты начали прибывать в главный пресс-центр Игр в Токио

19 июля /Корр. БЕЛТА/. Первые журналисты начали прибывать в главный пресс-центр Игр в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Расположенный в Международном выставочном центре японской столицы объект распахнул свои двери еще 13 июля. Ожидается, что в сутки его будут посещать до 2500 представителей СМИ. Всего же освещать Игры, по сведениям японских СМИ, будут порядка 16 тыс. иностранных журналистов из 200 стран мира. В том числе и из Беларуси. Их нахождение в Японии регулируется строгими правилами, прописанными в памятке от оргкомитета Игр. Они, в частности, запрещают пользоваться общественным транспортом в течение 14 дней после въезда в страну и обязывают журналистов заранее уведомлять организаторов о запланированном графике освещения тех или иных мероприятий.

По данным МОК, более 80% участников Олимпийских игр привиты от коронавируса. В настоящий момент в Японии продолжается кампания по вакцинации местного населения.-0-

Фото НОК РБ