Инструкторы из Японии обучат в Гомеле каратистов из разных стран технике поединков

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международные учебно-квалификационные сборы по киокушин-кан карате пройдут в Гомеле 24-27 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском центре восточных единоборств.

Участниками мероприятия могут стать спортсмены в возрасте от 10 лет, верхний предел не ограничен. В течение четырех дней опытные и титулованные специалисты будут рассказывать о тактике ведения поединков. Тренировки по базовой технике пройдут под руководством инструкторов из Японии Таку Екозава и Котаро Ямашита. Секретами специальной и боевой подготовки поделится трехкратная чемпионка мира Анжелика Сабаева. Планируется участие спортсменов из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья - чемпионов мира и Европы, победителей различных первенств.

"Это мероприятие можно назвать знаковым. Интерес к нему уже проявили каратисты не только из всех регионов Беларуси, но и из России, Украины, Болгарии, Польши, стран Балтии, Пакистана, Шри-Ланки", - рассказали в центре восточных единоборств. Заявки на участие организаторы принимают до 20 января.

Международные сборы проводятся под эгидой Kyokushin World Union. Организаторами выступают представительство Kyokushin-kan International в Беларуси, Гомельский центр восточных единоборств, Гомельская областная федерация контактного карате "Сакура". Среди основных целей мероприятия - повышение спортивного мастерства участников, подготовка их к международным соревнованиям, укрепление и охрана здоровья спортсменов.-0-