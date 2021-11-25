"Интер" и "Реал" вышли в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты миланского "Интера" и мадридского "Реала" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней игре 5-го тура группы D чемпионы Италии уверенно переиграли серебряного призера украинского первенства донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Лучший клуб Молдовы "Шериф" в Тирасполе потерпел крупное поражение от мадридского "Реала" - 0:3. Положение команд после пяти игровых дней: "Реал" - 12 очков, "Интер" - 10, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

Лидер квартета С нидерландский "Аякс" из Амстердама победил в Стамбуле турецкий "Бешикташ" с результатом 2:1. Оба гола у гостей забил Себастьян Алле. В другом поединке португальский "Спортинг" выиграл в Лиссабоне у немецкой "Боруссии" из Дортмунда - 3:1. Положение команд: "Аякс" - 15, "Спортинг" - 9, "Боруссия" - 6, "Бешикташ"- 0.

В игре фаворитов группы А английский "Манчестер Сити" победил на своем поле французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1. Футболисты немецкого "Лейпцига" разгромили в гостях бельгийский "Брюгге" - 5:0. По два мяча забили Кристофер Нкунку и Эмиль Форсберг. Положение команд: "Манчестер Сити" - 12, "Пари Сен-Жермен" - 8, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 4.

Победитель квартета В английский "Ливерпуль" у себя дома взял верх над португальским "Порту" со счетом 2:0. В испанской столице мадридский "Атлетико" уступил итальянскому "Милану" - 0:1. Положение команд: "Ливерпуль" - 15, "Порту" - 5, "Атлетико" - 4, "Милан" - 4.

Результаты встреч 5-го тура в остальных группах:

Е - "Динамо" (Киев, Украина) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 1:2, "Барселона" (Испания) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 0:0. Положение команд: "Бавария" - 15 очков, "Барселона" - 7, "Бенфика" - 5, "Динамо" - 1.

F - "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:2, "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - 3:3. Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 4.

G - "Лилль" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:0, "Севилья" (Испания) - "Вольфсбург" - 2:0. Положение команд: "Лилль" - 8, "Зальцбург" - 7, "Севилья" - 6, "Вольфсбург" - 5.

Н - "Мальме" (Швеция) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 1:1, "Челси" (Лондон, Англия) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 4:0. Положение команд: "Ювентус" - 12, "Челси" - 12, "Зенит" - 4, "Мальме" - 1.

Лидерами бомбардирской гонки являются Роберт Левандовски ("Бавария") и Себастьян Алле ("Аякс"), забившие по 9 мячей.

Перед заключительным туром путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов завоевали "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Аякс", "Бавария", "Ювентус", "Интер", "Реал", "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".

Матчи последнего тура группового этапа ЛЧ состоятся 7 и 8 декабря.-0-