"Интер" вырвал ничью в матче с "Барселоной", "Црвена Звезда" сенсационно обыграла "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

Футболисты "Црвены Звезды" после победы над "Ливерпулем". Фото УЕФА

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Локомотив" потерпел 4-поражение подряд в футбольной Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 4-м туре соревнований команд группы D чемпионы России играли в гостях у португальского "Порту" и уступили со счетом 1:4. В другой встрече немецкий "Шальке" в Гельзенкирхене обыграл турецкий "Галатасарай" из Стамбула 2:0 Турнирное положение после 4-х игровых дней: "Порту" - 10 очков, "Шальке" - 8, "Галатасарай" - 4, "Локомотив" - 0.

В квартете А немецкая "Боруссия" из Дортмунда проиграла в Мадриде испанскому "Атлетико" - 0:2. В матче аутсайдеров футболисты "Монако" принимали у себя дома бельгийский "Брюгге" и неожиданно потерпели разгромное поражение - 0:4. Турнирное положение: "Боруссия" - 9, "Атлетико" - 9, "Брюгге" - 4, "Монако" - 1.

Лидер квартета В испанская "Барселона" в Милане сыграла вничью с "Интером" - 1:1. В Лондоне английский "Тоттенхэм" одолел голландский ПСВ из Эйндховена со счетом 2:1. Турнирное положение: "Барселона" - 10, "Интер" - 7, "Тоттенхэм" - 4, ПСВ - 1.

В группе С итальянский "Наполи" и французский "Пари Сен-Жермен" не выявили победителя - 1:1. В Белграде сербская "Црвена Звезда" сенсационно обыграла английский "Ливерпуль" со счетом 2:0. Турнирное положение: "Наполи" - 6, "Ливерпуль" - 6, "Пари Сен-Жермен" - 5, "Црвена Звезда" - 4."

В других группах поединки 4-го тура состоятся сегодня вечером:

Е - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - АЕК (Афины, Греция), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды). Турнирное положение после первого круга: "Бавария" - 7, "Аякс" - 7, "Бенфика" - 3, АЕК - 0.

F - "Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Донецк, Украина), "Лион" (Франция) - "Хоффенхайм" (Германия). Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 6, "Лион" - 5, "Хоффенхайм" - 2, "Шахтер" - 2.

G - ЦСКА (Москва, Россия) - "Рома" (Италия), "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Реал" (Мадрид, Испания). Турнирное положение: "Реал" - 6, "Рома" - 6, ЦСКА - 4, "Виктория" - 1.

Н - "Валенсия" (Испания) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария), "Ювентус" (Турин, Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Турнирное положение: "Ювентус" - 9, "Манчестер Юнайтед" - 4, "Валенсия" - 2, "Янг Бойз" - 1.

Встречи 5-го тура группового этапа чемпионской Лиги состоятся 27 и 28 ноября.-0-