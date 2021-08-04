Иранский борец Мохаммад Реза Гераи выиграл золото Олимпиады в финале категории 67 кг

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Иранский борец греко-римского стиля Мохаммад Реза Гераи выиграл золото Олимпиады в финале категории 67 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке иранец уверенно разобрался с атлетом из Украины Парвизом Насибовым - 9:1.

Бронзовые награды на счету египтянина Мохамеда Ибрахима Эль-Сайеда и трехкратного чемпиона мира, немца Франка Штеблера, который после Игр завершает спортивную карьеру.-0-