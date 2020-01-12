Ирина Кривко финишировала 7-й в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Кривко финишировала седьмой в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска по ходу дистанции в 12,5 км долгое время шла в лидирующей группе, однако на последнем огневом рубеже допустила четыре промаха. Далее ей пришлось бороться за попадание в число участниц цветочной церемонии. Увы, неудачно. Итоговое отставание Ирины Кривко от победительницы - 1 мин. 47 сек. Тем не менее для олимпийской чемпионки это лучший результат в текущем сезоне.

Викторию в масс-старте праздновала титулованная финская спортсменка Кайса Мякяряйнен - 39 мин. 58,9 сек. и один промах. Второе место у норвежки Тириль Экхоф. Несмотря на четыре незакрытых мишени, она смогла пробиться на пьедестал, проиграв опытной сопернице 30,2 сек. Третье место также за представительницей Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн, которая с тремя промахами уступила победительнице 35 сек.-0-

Фото Дениса Костюченко