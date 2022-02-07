7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Лещенко недовольна своим выступлением в индивидуальной гонке Олимпиады-2022, в которой она заняла 41-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, сегодня хотелось показать более высокий результат. Надеялась стрелять гораздо точнее, но не получилось, на всех четырех огневых рубежах допустила по одному промаху. В итоге именно это и сказалось, результат получился далеко не самым хорошим", - отметила олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в эстафете. Лучшей из квартета белорусских стреляющих лыжниц сегодня была лидер команды Динара Алимбекова, которая реально претендовала на победу, но промах на последнем огневом рубеже отбросил ее на 5-е место.

Завтра в биатлонном центре в Чжанцзякоу пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя заходами на стрельбище. На пекинских Играх биатлонисты разыгрывают 11 комплектов олимпийских наград.-0-

Фото Андрея Покумейко