Ирина Лещенко: в пасьюте старалась работать качественно

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Лещенко прокомментировала свое выступление в олимпийской гонке преследования, в которой отыграла 40 позиций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"После спринта радоваться было нечему. Думала, что не попаду в гонку преследования, но, можно сказать, по счастливой случайности все же оказалась в этом списке. Понимали с тренерами, что призовых мест не будет, и решили хотя бы пострелять на пульсе. На Олимпиаде стрельба пока не очень получается, нужно было отработать подход к стрельбищу и на рубеже. Когда начала опережать соперниц, то настроение улучшилось, старалась работать качественно. На последнем огневом рубеже допустила два промаха, наверное, пришла не совсем на своем пульсе. Отмечу, что при таких погодных условиях лыжи работали очень хорошо. Большое спасибо сервисменам", - сказала Ирина Лещенко.

На старт олимпийского пасьюта Ирина Лещенко выходила 60-й, но за счет хорошей работы на огневых рубежах (0+0+0+2) закончила гонку на итоговой 20-й позиции.-0-