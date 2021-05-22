Ирина Шарыхина завоевала бронзу ЧЕ по каратэ в Хорватии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорусская спортсменка Ирина Шарыхина, выступающая в категории 55 кг, выиграла бронзу чемпионата Европы по каратэ, который проходит в Порече (Хорватия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

В индивидуальном кумитэ белоруска одолела Мерел Ландманн из Нидерландов - 3:0 и словацкую спортсменку Барбару Габерл - 5:3. Оступившись в четвертьфинальном поединке против будущей финалистки немки Яны Мессершмитт, она получила возможность претендовать на бронзу. В утешительном раунде белоруска победила Дженнифер Уорлинг из Люксембурга - 2:1 и Илаху Гасимову из Азербайджана - 5:3.

Еще одну бронзу выиграла черногорская спортсменка Елена Максимович. Что касается победительницы в данной весовой категории, то Яна Мессершмитт в решающем бою признала превосходство россиянки Анны Чернышевой, которая выиграла золото со счетом 3:0.-0-