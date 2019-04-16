Ирина Шиманович и Илона Кремень проиграли в финале парного разряда на теннисном турнире в Турции

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Ирина Шиманович и Илона Кремень заняли второе место на международном турнире ITF Istanbul Lale Cup (призовой фонд $60 тыс.), который проходил в Стамбуле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации тенниса.

В парном разряде в финале Илона Кремень и Ирина Шиманович провели двухчасовой поединок с чешкой Марией Боузковой и представительницей Нидерландов Розали ван дер Хук. В первой партии белоруски лидировали с брейком 5:3 и имели подачу на сет, однако не удержали преимущества, позволив соперницам перехватить инициативу и выиграть четыре гейма подряд, - 5:7. Во втором сете Илона Кремень и Ирина Шиманович лишь на тай-брейке добились успеха - 7:6 (7:2). Победитель турнира определился на тай-брейке до 10 очков, который лучше провели соперницы белорусок, - 10:5.

Фото Белорусской теннисной федерации

Турнир в Стамбуле из-за дождей прошел в сжатые сроки. В первом раунде Ирина Шиманович и Илона Кремень уверенно переиграли дуэт Агнеш Букта (Венгрия) / Вивьен Жухажова (Словакия) - 6:2, 6:3. После белоруски провели два напряженных поединка с Грит Миннен (Бельгия) и Пемру Озген (Турция) - 4:6, 6:3, 11:9, а в полуфинале сломили сопротивление второй сеяной пары Ралука Сербан (Кипр) / Изабелла Шиникова (Болгария) - 6:7, 6:3, 11:9.

Международный турнир Lale Cup (в переводе с турецкого "Кубок тюльпанов") основан в 2013 году и проходит на открытых хардовых кортах спортивного центра IBB Spor Istanbul. Ранее здесь побеждали Донна Векич, Шахар Пеер, Людмила и Надежда Киченок, в 2016 году финалисткой парного разряда стала белоруска Лидия Морозова, компанию которой составила россиянка Валентина Ивахненко.-0-