Ирина Васьковская не вышла в финал состязаний в тройном прыжке на ЧМ по легкой атлетике

Ирина Васьковская. Фото из архива zimbio.com
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Васьковская не смогла квалифицироваться в решающую стадию состязаний в тройном прыжке на ЧМ по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В лучшей попытке Ирина Васьковская улетела на 13 м 67 см, чего было мало для попадания в финал. Квалификационный норматив составлял 14 м 30 см.
Личный рекорд белорусской спортсменки датирован зимой 2018 года. В рамках Кубка страны она улетела на 14 м 30 см. В этом соревновательном году самый дальний прыжок Ирины Васьковской был на 14 м 10 см.-0-