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03 октября 2019, 18:08

Ирина Васьковская не вышла в финал состязаний в тройном прыжке на ЧМ по легкой атлетике

Ирина Васьковская. Фото из архива zimbio.com
Ирина Васьковская. Фото из архива zimbio.com

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Васьковская не смогла квалифицироваться в решающую стадию состязаний в тройном прыжке на ЧМ по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В лучшей попытке Ирина Васьковская улетела на 13 м 67 см, чего было мало для попадания в финал. Квалификационный норматив составлял 14 м 30 см.

Личный рекорд белорусской спортсменки датирован зимой 2018 года. В рамках Кубка страны она улетела на 14 м 30 см. В этом соревновательном году самый дальний прыжок Ирины Васьковской был на 14 м 10 см.-0-

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