Ирина Жук обновила рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещении

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Жук установила новый национальный рекорд в прыжках с шестом в помещении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

На турнире во французском Льевене Ирине покорилась высота 4 м 80 см - этот результат позволил белоруске завоевать серебряную медаль. Жук обновила свое же национальное достижение (4,77 м), установленное две недели назад также во Франции.

Победительницей турнира в Льевене стала россиянка Анжелика Сидорова, которая справилась с планкой на отметке 4 м 85 см. Третье место заняла олимпийская чемпионка Токио Кэти Нажотт из США.

Основным стартом для легкоатлетов в зимнем сезоне станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.-0-